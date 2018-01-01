Рабочие отказались выходить из шахты метро, пока не получат свою зарплату

Примерно три десятка рабочих “СМУ-11 Метрострой” отказались выходить из шахты строящейся станции метро “Театральная”, передаёт “Фонтанка”.



Метростроевцы сообщили, что будут находиться в шахте и голодать, пока им не выплятят зарплату. Все они работали в утреннюю смену и должны были покинуть строяющуюся станцию в 15:00.





К бастущим уже приезжал замдиректора “СМУ-11” Владимир Харенков. Он объяснил, что задержка выплат произошла, потому что счета компании арестованы налоговой. Также Харенков добавил, что рабочие “возможно получат” свою зарплату уже завтра.





Сообщается, что охранники не пускают в шахту вечернюю смену метростроевцев, поскольку они тоже решили бастовать.





Ранее Gazeta.SPb писала о подготовке забастовки во Всеволожске . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



