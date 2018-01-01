Житель Ленобласти предстанет перед судом за ДТП, в результате которого погибли три человека

Как полагает следствие, 1 мая этого года обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes-Benz Axor на трассе М-10 «Россия» в Чудовском районе превысил скоростной режим с допустимой скорости с 50 км/час до 72 км/час, в связи с чем не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися во встречном направлении Ford Kuga и Land Rover.





В результате ДТП от полученных травм скончались двое пассажиров Ford Kuga, в том числе трёхлетний мальчик. Водитель скончался в больнице на следующий день после происшествия.





Дело будет направлено в Чудовский районный суд для рассмотрения по существу.









Житель Ленобласти обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Новгородской области.