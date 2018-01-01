В Петербурге предприниматель оказался на скамье подсудимых из-за продажи алкоголя без лицензии

В ходе проверки выявлен факт повторной реализации индивидуальным предпринимателем алкогольной продукции без лицензии.





Это послужило поводом для направления материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновного, по результатам чего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно".





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге находчи вая предпринимательница обвиняется в незаконном обороте алкоголя. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура Петроградского района провела проверку соблюдения требований закона при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.