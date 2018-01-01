Аналитики в преддверии нового года назвали лучшее шампанское





Для участия в конкурсе отбиралось не все шампанское, а только произведённое из российского винограда. Из 50 конкурсантов в итоговый рейтинг вошло только 37.





Экспетрное жюри, состоящее из 23 соотечественников и двух итальянцев, оценило игристые вина по таким критериям: внешний вид, чистота и качество аромата, гармоничность вкуса и его интенсивность.





В результате лучшим шампанским стало игристое вино Кубань Выдержанное Брют Розовое "Премиум розовое" "Абрау-Дюрсо" (Victor Dravigny) . Оно получило 84,9 балла из 100.





С более подробным рейтингом российского шампанского можно ознакомиться на сайте "Роскачества".





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, какие мандарины можно покупать . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





"Роскачество" подвело итоги одного из самых масштабных исследований за уходящий год “Винный гид России”, сообщает компания.