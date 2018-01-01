Судебные приставы поздравили пассажиров Пулково и железнодорожных вокзалов с Новым годом

информационная акция Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах», сообщили Gazeta.Spb в УФССП России по Петербургу.





По традиции в Санкт-Петербурге судебные приставы вместе с представителями предприятий ТЭК проконсультировали сотни пассажиров в аэропорту Пулково и на крупнейших железнодорожных вокзалах города.

Цель акции — привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения, в том числе путем использования электронных ресурсов ФССП России («Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства»).





В зоне отправления Пулково был развернут консультационный пункт судебных приставов, представителей ПАО «ТГК-1» и АО «Петроэлектросбыт». Все желающие могли проверить себя на наличие задолженностей, получить рекомендации представителей власти и

энергетиков. За два часа судебные приставы успели обработать данные 50 пассажиров, среди которых оказалось 8 должников с небольшими суммами задолженностей, в основном по административным штрафам. Все были проинформированы о способах оплаты задолженностей, в первую очередь, с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.





Пассажиров аэропорта встречал Дед Мороз, который дарил законопослушным гражданам сувениры и предлагал сфотографироваться на память. Специально для акции в Пулково организаторы подготовили стенд для фотографирования, на котором изображен анимационный

самолет, поднимающийся ввысь с улыбающимися пассажирами. «Путешествуй без долгов» - это информация, которую судебные приставы пытаются донести до горожан в легкой игровой

форме. Сделать стенд ярким и запоминающимся помог профессиональный иллюстратор и дизайнер персонажей Максим Калякин. Пассажиры фотографировались на память и выставляли фотографии в социальных сетях под хештэгом #без долгов.





Информационная акция «Узнай о своих долгах» охватила также крупнейшие железнодорожные вокзалы Северной столицы — Московский, Витебский, Финляндский и Балтийский. По громкой связи пассажирам предлагали подойти к консультационному пункту судебных приставов. Совместно с транспортной полицией судебные приставы проверили на

наличие задолженностей около 200 человек. Всем должникам даны разъяснения и вручены требования о явке на прием в районный отдел судебных приставов.





Ранее сообщалось о том, что судеб ные приставы собрал и с должников в Сланцевском районе почти два миллиона рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

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