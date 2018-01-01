На заснеженной трассе в Бокситогорском районе дорожный кран смял «Ладу». Водитель погиб на месте (фото)





Авария произошла около 13.00 26 декабря на седьмом километре автодороги Дыми — Бор — Колбеки — Бочево. Сообщается, что 31-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым манипулятором, за рулем которого находился 51-летний мужчина. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте.









В Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомоболия, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.