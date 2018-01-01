В Ленинградской области будет работать больше 1200 сотрудников полиции в новогодние праздники

Всего массовые праздничные мероприятия ожидают около 300 тыс человек, а массовые богослужения – около 20 тыс прихожан.





Чтобы обеспечить безопасность, с 30 декабря по 9 января в Ленобласти планируют ввести дополнительные наряды МВД. Также планируют приобщить народные дружины и частные охранные организации.

При этом могут создать мобильный оперативный резерв МВД пятиминутной готовности.





Перед проведением мероприятий все места будут проверяться кинологами на предмет обнаружения подозрительных вещей.





Все эти меры позволят провести новогодние и рождественские праздники с минимумом происшествий.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что МВД хочет уменьшить время оформления загранпаспортов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В Ленинградской области будут приняты особые меры по охране порядка в новогодние празники, сообщает правительство Ленобласти.