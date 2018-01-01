В «Метрострое» курировать работу со Смольным будет новый топ-менеджер



Он будет налаживать взаимодействие с органами власти и бизнес-структурами.





"Основные задачи заместителя генерального директора по развитию будут заключаться в регулировании текущей ситуации и выполнении поставленных руководством города планов по развитию петербургского метрополитена", — говорится в сообщении.





Игорь Гаврилов родился в 1964 году в Ленинграде. За свою карьеру прошёл путь от рабочего до руководителя группы коммерческих предприятий. Имеет большой опыт в организации бизнеса, развитии компаний в различных областях хозяйственной деятельности и в банковском секторе.





Ранее сообщалось о том, что власти Петербурга согласуют ув еличение своей доли в компании «Метрострой» до контрольного пакета акций 50% + 1 акция путем докапитализации компании на 1,5 млрд рублей к лету следующего года. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Генеральный директор ОАО «Метрострой» назначил на должность заместителя по развитию назначен Игоря Гаврилова, сообщили в компании.