В Красногвардейском районе почти некому убирать снег: дворников недостаточно





Оказалось, что управляющие компании не набрали нужное количество дворников. Много вакансий сейчас свободно, а договоры со специализированными организациями на уборку снега не заключались.





Сообщается, что в прошлом году управляющие компании уже привлекались к административной ответственности.





Напомним, что в последнюю неделю уходящего года в Петербурге ожидаются обильные снегопады. Если в Красногвардейском районе не наберут новых двоников, ситуация со снегом может оказаться критичной.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге во всех районах произошли ДТП из-за снегопада . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Результат прокурорской проверки ситуации с уборкой снега в Красногвардейском районе стал известен сегодня, 26 декабря, передает “Фонтанка”.