Игорь Албин прокомментировал свою отставку





"Хочу пожелать губернатору Беглову Александру Дмитриевичу успехов в работе и победы на честных, конкурентных выборах в сентябре 2019 года. Я уверен, что всё, что удалось команде Георгия Полтавченко в Петербурге, будет ценным вкладом в общую копилку развития северной столицы и поможет Вам победить оппонентов в предвыборной кампании", - написал Албин в своем обращении на странице в Facebook.





Он отметил, что предприятия казны Петербурга: ГУП «Водоканал», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Ленсвет», ГУП «Метрополитен Петербурга» должны оставаться в городской казне, а в акционерных обществах (ПАО «Ленэнерго», АО «Метрострой») пакет акций должен быть не меньше блокирующего.





«Всё просто: свет, тепло, вода, канализация, транспорт и метро – это ключи от города. Важно сохранить эти ключи в руках петербуржцев», - добавил он.





Напомним, сегодня стало известно об отставке Игоря Албина, который занимал пост вице-губернатора Петербурга. Обязанности Албина по контролю за строительной отраслью будет исполнять другой вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.



Ранее сообщалось о т ом, что пресс-секретарь президента России Д митрий Песков заявил, что отставка Игоря Албина не имеет отношения к проблеме дольщиков. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин признался в любви к Петербургу, а также поблагодарил депутатов, врио губернатора Александа Беглова и петербуржцев.