Жители Петербурга стали чаще летать в Венгрию и Грузию





Топ-10 городов: куда чаще всего искали билеты из Петербурга:

На поезд:



1. Москва.

2. Сочи.

3. Выборг.

4. Нижний Новгород.

5. Псков.

6. Анапа.

7. Петрозаводск.

8. Великий Новгород.

9. Казань.

10. Хельсинки





На самолёт:





1. Симферополь.

2. Москва.

3. Сочи.

4. Краснодар.

5. Ростов-на-Дону.

6. Калининград.

7. Ташкент.

8. Минеральные Воды.

9. Екатеринбург.

10. Анапа.









Ранее сообщалось о том, что в новогодние праздники каж дый десятый путешественник России едет в Санкт-Петербург.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В 2018 году жители Петербурга стали больше интересоваться перелётами в Венгрию и Грузию, сообщили Gazeta.Spb Яндекс.Путешествия.Турция, наоборот, стала менее популярна, хотя и сохранила второе место в рейтинге после Узбекистана: её доля в общем количестве запросов об авиабилетах снизилась за год на 24%.Среди городов, куда люди чаще всего хотели слетать, вместе с Москвой и Петербургом оказались Сочи и Симферополь. Поезда из Москвы в Санкт-Петербург ожидаемо стали самыми популярными среди железнодорожных маршрутов.