Прокуратура Санкт-Петербурга добилась выплаты зарплат на 1,5 млн рублей перед Новым годом





Прокуратура потребовала нарушения устранить, что и было сделано. Однако этим дело не кончилось: гендиректор фирмы получил штраф, размер которого не сообщается, но он мог достигать 20 тысяч рублей - зависит от наличия у лица юридического образования. Кроме этого, гендиректора обязали выплатить компенсацию своим сотрудникам.





Сотрудники прокуратуры обнаружили, что в Петроградском районе компания “Борс” не выплатила 143 работникам больше 1,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.