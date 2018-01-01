В Петербурге задержан неоднократно судимый мужчина, который совершил разбойное нападение на магазин на Софийской улице





Мужчина зашел в продуктовый магазин, расположенный в доме №48 корпус 4 на Софийской улице. Затем злоумышленник сразу достал нож и начал требовать, чтобы 31- летняя продавщица отдала ему денежные средства из кассы. Работница магазина смогла выбежать из помещения и закрыть за собой дверь выхода, заблокировав грабителя в

магазине. После этого гражданка начала звать на помощь.





В этот момент неподалеку проезжал наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования. К сотрудникам Росгвардии обратились прохожий и работница магазина. Граждане сообщили, что вооруженный злоумышленник совершил разбойное нападение на магазин и в данный момент заблокирован в нем, но пытается выбраться из закрытого помещения.





При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник бросил нож на пол, после чего был задержан на месте происшествия.





При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный, ранее неоднократно судимый, в настоящее время находится в розыске.



Злоумышленник был передан сотрудникам 12 отдела полиции.

Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.





По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что бандиты с пистолетами пытались ограбить ювелирный магазин на Парнасе, однако не смогли открыть витрины. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Во Фрунзенском районе Петербурга задержан ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина который совершил разбойное нападение на магазин, расположенный на Софийской улице, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.