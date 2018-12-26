Появился список площадок для запуска фейерверков в Санкт-Петербурге на Новый год

Управление МЧС опубликовало список мест для запуска пиротехники в новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в УМЧС по Санкт-Петербургу. Список включает в себя 18 площадок: среди них Муринский парк, Парки Авиаторов, Строителей, “Малиновка”, Интернационалистов и другие.





Список спасатели сопроводили рекомендациями по запуску: предупредили, чтобы петербуржцы не использовали коробки салютов с дефектами и вблизи проводов и деревьев.





Согласно закону, за запуск пиротехники в неположенном месте нарушителей правил пожарной безопасности могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей, а если кто-то пострадал — до 5 тысяч рублей. Как правило, каждый Новый год жители Санкт-Петербурга запускают фейерверки в дворах домов, игнорируя требования МЧС.



