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Появился список площадок для запуска фейерверков в Санкт-Петербурге на Новый год
14:48
Тэги: пиротехника, мчс, площадка
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