ФАС Петербурга нашла нарушения в закрывающемся бизнес-инкубаторе

Сообщается, что комитет предоставлял в аренду помещения бизнес-инкубатора на улице Седова, д. 37, литера А, в рамках конкурса, не предусмотренного российским законодательством.





Как отметили в ведомстве, конкурсы на аренду помещения не предусматривали размещение информации о его проведении на сайте www.torgi.gov.ru, о порядке оценок заявок предпринимателей, о площади помещения, передаваемого в аренду, о начальной цене и сроке действия договора аренды.





Антимонопольщики пришли к выводу, что конкурсы ущемляли права субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре бизнес-инкубатора.





Комитету выдано предписание поменять городской нормативный акт, устанавливающий процедуру торгов, а также привести его в соответствие с российским законодательством.









ФАС Петербурга вынесла решение о нарушении Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР) Закона о защите конкуренции, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.