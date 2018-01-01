В Петербурге медицинский центр устранил нарушения после вмешательства прокуратуры





Организация оказывает людям платные медицинские услуги.





В ходе проверки были обнаружены нарушения требований закона, предъявляемых к договорам на оказание медицинскими организациями платных медицинских услуг.





Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме того, двое сотрудников медицинского центра привлечены к дисциплинарной ответственности.



Ранее сообщалось о том, Ранее сообщалось о том, что в Петербурге пострадавшу ю при стрельбе врача в центре восточной медицины выписали из больницы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура провела проверку соблюдения требований закона в сфере здравоохранения в деятельности ООО «Медпомощь», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.