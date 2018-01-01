“Ласточки” и поезда класса “Комфорт” подорожают с Нового года в Санкт-Петербурге





В традиционных электричках класса “Стандарт” стоимость проезда останется прежней: изменения коснутся классов “Ласточка” и “Комфорт”. Так, тариф проезда в “Ласточке” станет равен 48 рублям за любые 20 км, а потом по 2 рубля 42 копейки за каждый км. Для детей тариф вдвое меньше.



В поездах “Комфорт” за 20 первых км нужно будет заплатить 43 рубля, а каждый км после этого стоит 2 рубля 15 копеек. Как и в случае с “Ласточкой” дети от 5 до 7 лет платят только половину тарифа.





С Нового года тарифы на проезд в электричках Санкт-Петербурга поменяются, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК.