Жители Петербурга чаще всего покупали модем 4G и iPhone X в уходящем году



Кроме техники и женской одежды в рейтинг популярных запросов попала недвижимость — аренда и покупка квартир. Кроме того, в пятерке оказались женские солнцезащитные очки. Вероятно, некоторые петербуржцы собираются в отпуск в теплые страны.





Если говорить о социально-демографических особенностях, то самыми активными пользователями Юлы в петербургском метро стали мужчины и женщины в возрасте 20-30 лет. Интересно, что коллекционированием мужчины увлекаются почти вдвое чаще, чем женщины, а мобильные телефоны в метро сильный пол ищет в 3 раза больше, чем слабый. Игровые приставки у женщин практически не пользуются популярностью (11%). Зато мужчины 20-30 лет оказались самыми активными геймерами — на них пришлась половина всех просмотров из метро на Юле.





Топ продаж за 2018 год среди пользователей сети MT_FREE возглавили женские аксессуары (сумки, часы, украшения), обувь, мобильные телефоны и одежда. Кроме того, в лидерах оказались запчасти для автомобилей, детские игрушки, игровые приставки, ноутбуки и электронные книги.





Таким образом, пассажиры метро на сервисе объявлений совершают мелкие покупки, в то время как из дома предпочитают выбирать товары “посерьезнее” и дороже. В 2018 году пользователи Юлы по всей России в большинстве случаев интересовались диванами, квартирами, велосипедами, айфонами и телевизорами. А покупали на Юле в 2018 году с оплатой по карте чаще всего обувь, верхнюю одежду и аксессуары из женского гардероба.



Ранее сообщалось о том, чт Ранее сообщалось о том, чт о каждый третий житель Санкт-Пете рбурга ничего не планирует менять в будущем году. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





С приближением Нового года самым популярным поисковым запросом на Юле среди пассажиров петербургского метро стал модем 4G. Его искали в 1,7 раза чаще чем iPhone X, который оказался на второй строчке. Замыкают тройку наушники AirPods, сообщил Gazeta.SPb сервис объявлений Юла.