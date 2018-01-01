В середине дня в Петербурге пробки уже достигли 6 баллов — и возрастут до 9 к вечеру





В пробках стоит вся Петроградская сторона, “красным” на карте отмечен Большой пр. Васильевского острова. Дворцовая наб., почти весь Невский пр. На Индустриальном пр. и Косыгина в Невском районе тяжело проехать с самого утра. При этом КАД и ЗСД от пробок свободны.





Сервис прогнозирует повторение вчерашней ситуации: к 19:00 пробки должны достигнуть 9 баллов. Пользователи социальных сетей сообщают, что на дорогах очень скользко. Александр Беглов, врио губернатора, распорядился вчера увеличить число снегоуборочной техники до 950 машин.





В среду 26 декабря движение в Санкт-Петербурге по-прежнему страдает от прошедшего накануне снегопада: в 14:00 пробки в Петербурге составляют 6 баллов и дальше будут только расти, сообщают Яндекс.Пробки.