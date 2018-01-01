Суд Петербурга не стал рассматривать иск бухгалтера ФАН к Минюсту США





Женщина просила признать незаконным опубликованное в отношении нее обвинение в совершении уголовного преступления, размещенное в Сети в порядке уголовного судопроизводства США, признать сведения, содержащиеся в нем, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и удалить эти сведения. По существу, истец оспаривает предъявленное ей властями США обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния.





Сестрорецкий районный суд отказал Хусяйновой в принятии иска, так как заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, а рассматривается в ином судебном порядке, уточнили в пресс-службе судов Петербурга.



Министерство разместило на своем сайте персональные данные бухгалтера.





В своем заявлении Елена Хусяйнова указывала, что ответчик разместил на своем официальном сайте файл, который является по сути "обвинением в совершении преступления, а именно в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов".





Ранее сообщалось о том, что жительницу Петербурга оштрафовал и за неуважение к суду. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Сестрорецкий райсуд Петербурга вынес определение об отказе бухгалтеру Федерального агентства новостей Елене Хусяйновой в принятии иска к Министерству юстиции США о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.