“Закон Яровой” и рост НДС приведет к подорожанию интернета на телефонах в России





Увеличение тарифов объясняют началом действия “закона Яровой”, который обяжет операторов сохранять записи бесед абонентов, что повлечет за собой серьезные расходы. Кроме этого, НДС поднимется до 20%. Издание сообщает, что абоненты “Мегафона” и “Tele2” уже получили извещения о поднятии тарифов.





По данным в сети, мобильный интернет в столице в 2018 году подорожал на 9% по отношению к показателям за 2017-ый год.





С нового года в Москве, Санкт-Петербурге и остальных городах России может подняться цена на мобильный интернет до 15%, сообщает газета “Коммерсант” цитируя Content Review.