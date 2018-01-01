В Кремле прокомментировали отставку Игоря Албина





«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», - заявил Песков, сообщает «Говорит Москва».





Сегодня стало известно об отставке Игоря Албина, который занимал пост вице-губернатора Петербурга. Обязанности Албина по контролю за строительной отраслью будет исполнять другой вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Отметим, что в последнее время Игорь Албин говорил о проблемах в городской теплоэнергетике, а также выступал против строительства жилых зданий около СКК.





Напомним, на прошлой неделе на пресс-конференции защищающая права дольщиков Алла Андреева рассказал о проблеме с достройкой объектов ГК «Город» и том, что в городе сдают недостроенные дома. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что на следующей встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым обсудит с ним проблему с обманутыми дольщиками в Северной столице.





В свою очередь Игорь Албин написал на своей странице в Facebook, что готов уйти в отставку, так как его «оклеветали», а также он рассказал о том, что Алла Андреева занимается пиаром.















Фото: Baltphoto Ранее сообщалось о том, что Беглов уволил вице-губернаторов Петербурга Игоря Албина и Михаила Мокрецова.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Baltphoto





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Игоря Албина не имеет отношения к проблеме дольщиков.