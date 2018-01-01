Каждый третий житель Санкт-Петербурга ничего не планирует менять в будущем году





Примерно треть опрошенных (29%) не планируют ничего менять. Каждый четвертый рассчитывает на повышение на работе. Каждый пятый хочет купить квартиру или дом. 16% планируют запустить бизнес.





Половина респондентов не планируют ничего менять в личной жизни, 12% надеются повстречать партнера, 14% думают о ребенке.





В 2018 году для 77% ничего не произошло на фронте отношений, 73% не меняли машину, половина респондентов работают там, где работали, сообщает “Авито”.





Сайт “Авито” провел опрос пользователей из Санкт-Петербурга на тему грядущего года: сотрудники задали гостям портала вопрос, что они запланировали на 2019 год, сообщили Gazeta.SPb в “Авито”. Данные о количестве респондентов не представлены.