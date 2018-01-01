Пациент насмерть разбился при падении с лестницы в Мариинской больнице

Как сообщили в правоохранительных органах, 38-летний мужчина упал с лестнице запасного выхода. Он проходил лечение в больнице с диагнозом «цирроз печени».





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге пострадавшую при стрельбе врача в центре восточной медицины выписали из больницы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Мариинской больнице пациент упал с лестницы и погиб.