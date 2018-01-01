Зеленоватые мандарины в магазинах России можно брать и не бояться, заявили в “Роскачестве”





К примеру, самые сладкие мандарины — сорт “муркотт” и клементины, но они этом не являются самыми сочными: тем, кто ищет подобные, стоит обратить внимание на продукт из Абхазии.





Полезным станет для покупателей наблюдение, что мандарины с зеленоватой коркой все равно часто оказываются вкусными — на их сочность и сладость это не влияет. Если кожура мандарина легко отходит от плода, это знак, что мандарин близок к тому, чтобы перезреть.





Эксперты "Роскачества" оценили манадрины на прилавках магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве. Разные сорта из нескольких стран проверяли по ряду показателей, и в результате специалисты рассказали о деталях при выборе цитрусов для стола в Новый год.