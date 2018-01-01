В Петербурге пострадавшую при стрельбе врача в центре восточной медицины выписали из больницы

Врача отпустили лечиться домой. Женщина получила огнестрельные непроникающие раны передней стенки живота и огнестрельную рану правого бедра. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.





Напомним, 25 декабря в медицинской клинике мужчина на сеансе иглоукалывания выстрелил из двух травматических пистолетов во врача клиники, причинив ей ранения, после чего застрелился сам.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге пациент медицинс кой клиники расстрелял врача и покончил с собой. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Врача центра восточной медицины «Инсам», в которую накануне выстрелил пациент, выписали из больницы.