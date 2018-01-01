В Ленинградской области дороги чистят менее 700 машин: в Санкт-Петербурге их 950





Дорожные службы области находятся в повышенной готовности: тяжелых осадков ждут в Выборге, Киришах, Гатчине и Кингисеппе.





Для сравнения, в Петербурге на дороги выехало более 900 единиц спецтехники для ликвидации последствий снегопада. ФКУ Упрдор “Северо-Запад” сообщило о ситуации на КАД и дороги федерального значения под его ответственностью: для ликвидации гололеда потратили 1500 т соли и более 1500 м3 песчано-соляной смеси.





Дороги Ленинградской области с 25 декабря от снега чистят 658 машин спецтехники, сообщили Gazeta.SPb в правительстве области. На трассы высыпали 120 тонн соли и 3000 м3 смеси песка и соли. Очищено 10 тысяч км дорог от снега и льда.