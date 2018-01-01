В Петербурге мужчина напоил и изнасиловал 16-летнего подростка





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 35-летняя женщина и рассказала, что ее сына изнасиловал мужчина. По ее словам, он заманил подростка к себе в квартиру, где напоил и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.









В Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнего подростка из Карелии.