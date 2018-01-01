Дом Челищева в Санкт-Петербурге отдадут за 1 рубль согласно проекту сдачи культурных объектов на ремонт





Суть программы заключается в передаче частным компаниям памятников архитектуры Санкт-Петербурга на срок до 49 лет по цене 1 рубль, если они за 7 лет произведут ремонт проблемных памятников — держать каждый из них в нормальном состоянии бюджет города не способен. Если ремонт за 7 лет произведен не будет, объект у компании отберут и снова выставят на торги.





Проект “Аренда памятника за 1 рубль” стартовал: Комитет имущественных отношений предложит на аукционе Дом Челищева на Вознесенском проспекте, сообщили Gazeta.SPb в КИО. Аукцион начнут в начале 2019 года, после Дома Челищева обсудят аренду павильона “Царский вокзал”, Александровских ворот и остальных объектов.