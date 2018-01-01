Беглов уволил вице-губернаторов Петербурга Игоря Албина и Михаила Мокрецова





Вместо Михаила Мокрецова контроль за деятельностью финансового блока правительства временно возложен на вице-губернатора Сергея Мовчана.





Обязанности Албина по контролю за строительной отраслью будет исполнять другой вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.





Напомним, на прошлой неделе на пресс-конференции защищающая права дольщиков Алла Андреева рассказал о проблеме с достройкой объектов ГК «Город» и том, что в городе сдают недостроенные дома. После этого Игорь Албин написал на своей странице в Facebook, что готов уйти в отставку, так как его «оклеветали».





Игорь Албин родился в 1966 году в Исилькуле, окончил РАНХиГС, имеет степень кандидата юридических наук, с 2007 по 2012 был главой Костромской области и с 2014 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал строительство.





Ранее сообщалось о том, что лидер инвестиционного Комитета Северной столицы Ирина Бабюк уходит с поста, оставляя место заместителю.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина, сообщили Gazeta.Spb в администрации правительства Петербурга.