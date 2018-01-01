Велосипедного вора отправляют в колонию строгого режима на 5 лет в Санкт-Петербурге





Как сообщает прокуратура, злоумышленник в 2017 году похитил у 9 потерпевших (возможно, их было больше) велосипеды из подъездов. Он проникал в парадные, перекусывал инструментами тросы, которые защищали от угона, а потом продавал велосипеды или пользовался ими сам.





Нанесенный ущерб оценивают в 120 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и отправляет его в колонию строгого режима.





В Санкт-Петербурге вора велосипедов хотят отправить в колонию строгого режима на 5 лет, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.