Житель Выборга обвиняется в попытке убийства

Как полагает следствие, 25-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле кафе «Панорама», расположенного на одной из улиц Выборга, в ходе выяснения отношений с одним из посетителей кафе трижды ударил потерпевшего острым предметом в спину, причинив ему колото-резаные ранения. Пострадавшему удалось убежать от нападавшего и обратиться в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.





Мотивом совершенного преступления послужила личная неприязнь, внезапно возникшая в ходе выяснения отношений с мужчиной, обмолвившимся парой слов с его девушкой, являющейся крестной матерью ребенка пострадавшего мужчины.









Житель Выборга обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.