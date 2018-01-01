На Белы Куна в двухкомнатной квартире загорела кухня. О пострадавших пока ничего не известно





О пожаре заявили в 07:42, после этого на ул. Белы Куна выехали пожарные экипажи. Выяснилось, что в доме 4, к.3, загорелась кухня двухкомнатной квартиры. Огонь потушили в 09:33, обгорело 2 м2 из 5 м2. На вызов приехало три пожарных автомобиля и 15 человек личного состава.





Пока что ничего не известно о пострадавших. Жители Фрунзенского района не сообщали о пожаре в социальных сетях.





В Санкт-Петербурге утром в среду 26 декабря пожарным сообщили о возгорании во Фрунзенском районе, сообщили Gazeta.SPb в МЧС по городу и области.