В разных концах Петербурга пройдет плановый ремонт теплосетей: отопление отключат на нескольких адресах





Работы затронут жителей пос.Шушары на Пулковском шоссе в д.41, в Красногвардейском районе похолодает на Среднеохтинском, д.40. В Красносельском на пр. Чекистов тепло исчезнет в доме 28. Наконец, в Выборгском районе холодно будет в домах 89 и 93 на пр. Тореза.





Ремонт возможен благодаря тому, что температура упала ниже -5 — сейчас в Санкт-Петербурге -1 градус холода, но до -5 может похолодать как раз к вечеру. Жители Санкт-Петербурга ругают власти города в соцсетях, жалуясь на частые коммунальные аварии и перебои в подаче горячей воды в батареи.





Из-за запланированных работ на теплосетях Санкт-Петербурга уровень отопления 26 декабря понизят или отключат совсем в четырех районах города, сообщили Gazeta.SPb в ГУП “ТЭК СПБ”.