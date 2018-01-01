Для борьбы со снегопадом 25 декабря в Петербурге и области использовали более 1500 тонн соли





Как сообщили в компании, за 25 декабря на то, чтобы восстановить сцепление колес машин на скользких участках трассы, потрачено более 1500 тонн соли и 1668 м3 смеси соли и песка. На дорогах работает более 300 машин и 587 сотрудников. В результате, как считают в ФКУ “Северо-Запад”, бесперебойное движение машин по федеральным дорогам обеспечено.





Так, в уборке КАД участвовали 73 служебные машины и использовано более 500 тонн соли и 12 м3 реагента. Всего в ведомстве ФКУ находится 10 дорог федерального значения.





ФКУ Упрдор “Северо-Запад” отчитался о работе, проделанной для обеспечения движения транспорта в снегопад, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-запад”.