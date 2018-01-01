Мужчина сломал бедро, упав на льду в Александровском парке, и требует 1 млн за моральный ущерб





По данным прокуратуры, мужчина подскользнулся на льду, гуляя по Александровскому парку, и сломал шейку бедренной кости. После этого ему пришлось год пролежать в стационаре, а теперь ему присвоена инвалидность третьей группы на неопределенный срок.





Мужчина требует от компании “Садово-парковое предприятие “Центральное” возмещения морального ущерба в 1 млн рублей — компания выплачивать сумму отказалась. Сейчас это дело рассмотрит суд.





Житель Петроградского района Санкт-Петербурга обратился в прокуратуру, надеясь добиться возмещения морального труда за полученную инвалидность, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.