При проверке документов у мигрантов в Сосновом бору полицейские нашли более 50 нарушений





Полицейские направились в места проживания и работы мигрантов и там проверили документы более 130 человек. В итоге обнаружено примерно 50 нарушений законов о миграции. Нарушители заплатят штрафы за нарушение правил пребывания в России. Кроме этого сотрудники проводят проверку работы нескольких компаний, который, возможно, игнорировали миграционное законодательство при наборе рабочего персонала.





Служащие ГУ МВД отдела миграции проверили исполнение миграционного законодательства в Сосновом Бору, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.