Сегодня
26 декабря, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников на Новый год

10:14
Тэги: роскачество, интернет, мошенники
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: роскачество, интернет, мошенники



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На Белы Куна в двухкомнатной квартире загорела кухня. О пострадавших пока ничего не известно
  • В разных концах Петербурга пройдет плановый ремонт теплосетей: отопление отключат на нескольких адресах
  • Для борьбы со снегопадом 25 декабря в Петербурге и области использовали более 1500 тонн соли
  • Мужчина сломал бедро, упав на льду в Александровском парке, и требует 1 млн за моральный ущерб
  • Фото: ГУ МВД При проверке документов у мигрантов в Сосновом бору полицейские нашли более 50 нарушений
  • Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга безработный попытался ограбить магазин в метель
  • На станции метро “Владимирская” делали ремонт без согласования с КГИОП
  • “Росконтроль” попробовал икру к Новому году — и нашел кишечную палочку в двух банках
  • Прокуратура обвинила петербургский метрополитен в разрушении культурного наследия
  • Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный украл 3,5 млн рублей зарплаты для таксистов
  • Грабителей, избивших и ограбивших петербуржца у него дома, нашли и посадили под домашний арест
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
25 декабря
Пользователи Интернета выбрали главные фильмы, сериалы и актеров кино в 2018-ом году
24 декабря
Лжеплемянница из Смоленской области заставила пенсионерку из Петербурга снять 180 тысяч рублей на лекарства больной маме
21 декабря
В Санкт-Петербурге 92-летняя пенсионерка отдала 3 тысячи евро, чтобы “внука” отпустили из полиции
19 декабря
Общественников, борющихся с вредной информацией в Интернете, поддержали в ЗакСе Петербурга
19 декабря
В Роскачестве рассказали, как надо подходить к планированию авиаперелетов перед Новым годом
18 декабря
В Выборгском и Калининском районах у пенсионеров украли несколько сотен тысяч рублей
17 декабря
Пользователи интернет-словаря Webster искали слово “справедливость” на 74% чаще в 2018 году

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
^ Наверх