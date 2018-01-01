



Специалисты советуют проверять адресные строки в браузере: если в названии сайт есть ненужные тире или много точек, то его лучше покинуть. Официальные и надежные сайты должны работать без особых накладок даже при высоком траффике — если страницы долго грузятся, возможно, с сайтом что-то не так.





В социальных сетях часто публикуют рекламные объявления с ссылками. Переходить по ним, считают в Роскачестве, не стоит. Если вы хотите участвовать в конкурсе, убедитесь в его законности, проверьте условия, узнайте, что за приз и как его доставят вам. Проверьте, что расходы на отправку лежат на организаторе. Убедитесь,что нигде не дали права организатору использовать вашу личную информацию в целях рекламы.





Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников на Новый год, сообщили Gazeta.SPb в “Роскачестве”.