Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга безработный попытался ограбить магазин в метель





Сообщается, что мужчина 37-ми лет вошел в магазин на Софийской улице и потребовал от продавщицы деньги из кассы, угрожая ножом. Однако посетители магазина вызвали полицию и злоумышленник был задержан на месте. В это время в Петербурга бушевала метель, но злоумышленник не предположил, что жители района будут прятаться в том числе и в теплом маркете.





Сейчас в полиции решают, будет ли возбуждено уголовное дело по происшествию.





Во Фрунзенском районе 25 декабря безработный попытался ограбить магазин в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.