На станции метро “Владимирская” делали ремонт без согласования с КГИОП

Петербургская прокуратура провела проверку предприятия ГУП “Петербургский метрополитен” в ходе которой выяснилось, что на станции метро “Владимирская” делали ремонт без согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщают в прокуратуре.





Какие конкретно ремонтные работы проводились, не уточняется. Прокуратура также провела проверку и других станций метрополитена. Выяснилось, что сотруднике предприятия ненадлежащим образом следят за многими объектами культурного наследия, чем нарушают законодательство об охране объектов культурного наследия.