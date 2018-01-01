“Росконтроль” попробовал икру к Новому году — и нашел кишечную палочку в двух банках

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Без нареканий прошла экспертизу икра “Меридиан”. У трех претендентов ARO, “Русское море” и “Русский рыбный мир” эксперты заметили отстой, жидкую молочную массу икры, что, в общем, неопасно. А вот в “Тунгутуне” этой жидкости было так много, что эксперты не могли не отметить это в заключении.





В двух образцах, принадлежащих маркам Salmonica и “Камчатское море”, специалисты с неудовольствием нашли кишечную палочку — бренды сразу попали в черный лист. Продукт “Камчатского моря” к тому же оказался икрой не заявленной нерки, а радужной форели.





Эксперты “Росконтроля” попробовали красную икру на прилавках, которые россияне традиционно включают в новогодний стол, сообщили в “Роксконтроле”. Специалисты ппродукцию семи марок “Камчатское море”, “Русское море”, “Русский рыбный мир”, “Меридиан”, а также бренды с загадочными названиями “Тунгутун”, Salmonica и ARO.