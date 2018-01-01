Прокуратура обвинила петербургский метрополитен в разрушении культурного наследия

Петербургская прокуратуры в месяц назад завершила проверку петербургской подземки. Сотрудники проверяли исправность исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщает Gazeta.SPb прокуратура.





Выяснилось, что подземка не надлежащим образом следит и ухаживает за объектами культурного наследия. Прокуратура города адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» вынесла постановление, в котором требует устранить нарушения в законодательстве об охране объектов культурного наследия.



