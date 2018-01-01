Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный украл 3,5 млн рублей зарплаты для таксистов





Сообщается, что преступник в маске проник в офис, открыл сейф бухгалтера и утащил оттуда около 3,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.





За кражу в особо крупном размере, к которой отнесли полицейские произошедшее, злоумышленник должен получить до 2 лет тюрьмы. Сначала его, впрочем, нужно поймать — и полицейские уже над этим работают.





В полицию Фрунзенского района 25 декабря обратился управляющий таксомоторной компании, сообщив, что из офиса похищена зарплата для сотрудников, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.