Грабителей, избивших и ограбивших петербуржца у него дома, нашли и посадили под домашний арест

В апреле 2018 года трое неизвестных ворвались в 10:00 к петербуржцу домой и избили его. Также пострадал от нападения и знакомый владельца квартиры, расположенной в доме 24 по набережной реки Мойки. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Помимо этого, злоумышленники насильно отобрали у мужчин 97 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.





Удалось выяснить, что ограбление совершили трое безработных в возрасте от 31 до 38 лет. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде, двум другим - домашний арест.