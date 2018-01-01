В Петербурге нашли похитителей двух KIA Sorento с арсеналом специального оборудования





По данным ГУ МВД, злоумышленники украли два автомобиля KIA Sorento на общую стоимость около 4,7 млн рублей: оба похищены в Шушарах 18 и 19 декабря.





В Красносельском районе полицейские нашли гараж, где угонщики предположительно работали, в нем обнаружилось оборудование для взлома автомобилей. Угонщики обладали продвинутой техникой: полицейские нашли заготовки электронных ключей, глушители сигнала GSM, госзнаки, несколько иномарок, над которыми угонщики уже поработали. В гараже задержан мужчина 50-ти лет, а позже найден его подельник 30-ти лет.





Полицейские 24 декабря задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне дорогих иномарок, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.