В Пушкине обокрали салон связи при помощи игрушечных пистолетов

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что правоохранительными органами с поличным удалось поймать двух грабителе, которые пытались “обнести” салон связи.





В ведомстве, сообщает, что происшествие случилось на Ленинградской улице. Двое злоумышленников 28 лет ворвались в салон и начали угрожать менеджеру предметами, которые отдаленно напоминали пистолеты. В итоге грабителям удалось украсть 2700 рублей и в этот момент их поймали правоохранительные органы.





В отношение грабителей возбуждено уголовное дело по статье ”разбой”.