Военное положение на Украине, введенное из-за российской агрессии, сегодня подходит к концу





Первоначально планировалось ввести особый правовой режим на 60 дней, но президента Петра Порошенко обвинили в попытке помешать выборам и срок сократили.





Введение военного положения взволновало украинцев: в СМИ сообщали, что в магазинах принялись покупать продукты первой необходимости. Гривна упала на фоне этих событий до 29 гривен за доллар с 27,5 24 ноября. Мобилизация и комендантские часы так и не были объявлены.





Военное положение на Украине, введенное из-за российской агрессии, подходит к концу 26 декабря, сообщает ТАСС. Поводом для введения особого режима на 30 дней стал инцидент в Керченском проливе: три корабля ВМС Украины были захвачены при попытке, как заявляет Россия, пересечь ее границу.