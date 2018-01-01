Ирина Бабюк: за время моей работы в городе сформировалось уникальное инвестиционное бизнес-сообщество

После отстранения от должности врио Александром Бегловым с поста председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, на сайте ведомства разместили обращение экс-председателя.





В нем она подводит итоги своего шестилетнего руководства комитетом. И отмечает, что это один из самых сильных комитетов в городе. Перед ним была поставлена цель улучшать инвестиционный климат Петербурга, реализовывать масштабные инвестиционные проекты.





Бабюк пишет, что не все получалось, но “не ошибается тот, кто ничего не предпринимает”. Она также поблагодарила за работу председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и петербургских парламентариев.





“У нас были разногласия, это нормальный рабочий процесс, но в результате именно благодаря нашей совместной работе Санкт-Петербург занял одно из лидирующих мест среди регионов России по уровню развития инвестиционного законодательства”, - пишет Бабюк.





В заключении Бабюк поздравила всех с наступающими праздниками и пожелала новых профессиональных вершин.