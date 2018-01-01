



Сейчас планируется заключить договор с госзастройщиком, который закончит проблемный дом: кандидатами стати ЛеноблАИЖК и Дирекция КРТ Ленобласти. Предполагается, что достройка объекта принесет убыток в почти полмиллиарда рублей, поэтому проект расширят и число квартир увеличат. Это третий вариант, который область предлагает кооперативу.





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с пайщиками ЖСК “Охтинский” в Мурино, кооператив собран из жильцов проблемного ЖК “Воронцов", сообщили Gazeta.SPb в правительстве области 25 декабря.