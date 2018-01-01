Пассажиры авиарейса “Якутск-Петербург” приземлятся в Пулково с опозданием на 4 часа

В среду, 26 декабря, по информации онлайн-табло аэропорта Пулково задерживается рейс R3 587 авиакомпании “Якутия”. Пассажиры рейса Якутия - Санкт-Петербург должны были приземлиться в 8:10 утра. На данный момент рейс задерживается на четыре часа.





С опозданием на 35 минут в Петербург прибудет также рейс DP 516 “Екатеринбург-Санкт-Петербург”. Пассажиры этого рейса летят авиакомпанией “Победой”.



